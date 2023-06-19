شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصل كفر الشيخ للمشاركة في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار مشاركتها في مراسم وفعالية وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجيستية الجديدة، التي يدشنها رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، "أشرف دوس، "أحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي أعلنت وزارة الهجرة عن تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

وتقام المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا، تشمل مركز تجارى، دور عرض سينمائي، مبان إدارية، اسواق مفتوحة، بجانب مخازن لوجيستية، نادى رياضى، وكذللك مدرسة ومراكز تدريب، بالإضافة إلى خدمات حكومية.

ويعد مشروع المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ هو المشروع الثاني للمستثمر المصري في الولايات المتحدة أشرف دوس الذي سبق وأسس اول منطقة لوجيستية في الدلتا بمحافظة الغربية، بما يؤكد نجاح تلك التجربة والعمل على التوسع فيها في مختلف المحافظات، كما أنها نموذج يحتذى به لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، وتعكس دعم الدولة المصرية بمختلف اجهزتها للاستثمار والمستثمرين بشكل عام وكذلك مستثمرينا ورجال الاعمال المصريين بالخارج.