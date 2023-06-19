شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصل كفر الشيخ للمشاركة في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية والان مع تفاصيل الخبر
وتقام المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا، تشمل مركز تجارى، دور عرض سينمائي، مبان إدارية، اسواق مفتوحة، بجانب مخازن لوجيستية، نادى رياضى، وكذللك مدرسة ومراكز تدريب، بالإضافة إلى خدمات حكومية.
ويعد مشروع المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ هو المشروع الثاني للمستثمر المصري في الولايات المتحدة أشرف دوس الذي سبق وأسس اول منطقة لوجيستية في الدلتا بمحافظة الغربية، بما يؤكد نجاح تلك التجربة والعمل على التوسع فيها في مختلف المحافظات، كما أنها نموذج يحتذى به لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، وتعكس دعم الدولة المصرية بمختلف اجهزتها للاستثمار والمستثمرين بشكل عام وكذلك مستثمرينا ورجال الاعمال المصريين بالخارج.
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