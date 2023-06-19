شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء التنفيذ ووضع حجر الأساس لإنشاء مناطق تجارية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية/تجارية" بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا، تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.