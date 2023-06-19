شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تستضيف معرض "فن مصرى" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتفتتح اللجنة المعرض الحادي عشر هذا العام بوزارة الخارجية بماسبيرو تحت شعار "اشتري فن مصري: المنتجات المصرية تسافر حول العالم" يوم الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض طوال يوميّ 21 و 22 يونيو الجاري.