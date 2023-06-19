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"الصحة" تكشف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي والتى تتمثل فى :-

 

- الاتصال بخدمة الإسعاف 123 

- إذا كان المصاب واعيًا اطلب منه أن يستلقي على ظهره مع رفع الساقين لأعلى

-  حافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية بتغطية المصاب - - يجب تهدئة المصاب وبعث الطمأنينة في نفسه

-  لا تقدم أي طعام أو شراب للمصاب

-  إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ضعه في وضع الإفاقة وافحص التنفس • 

- إذا لزم الأمر ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي

 


الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي

 

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