شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي والتى تتمثل فى :-

- الاتصال بخدمة الإسعاف 123

- إذا كان المصاب واعيًا اطلب منه أن يستلقي على ظهره مع رفع الساقين لأعلى

- حافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية بتغطية المصاب - - يجب تهدئة المصاب وبعث الطمأنينة في نفسه

- لا تقدم أي طعام أو شراب للمصاب

- إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ضعه في وضع الإفاقة وافحص التنفس •

- إذا لزم الأمر ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي