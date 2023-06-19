شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وفي هذا الإطار، طمأن الدكتور رضا حجازي الطلاب على نظام التصحيح الالكتروني لورقة إجابة البابل شيت، مشيرا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما أشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.