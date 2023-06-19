الرئيس السيسي يستقبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "چوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.



الرئيس السيسى يستقبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى