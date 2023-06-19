أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من الغد، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع . أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحةالداخلية لمجلس الشيوخ . أعلن الدكتور عَلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور وأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر مجلس الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الثالث وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة. محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه غرامة إقامة شوادر الأضاحى بالشوارع بدون تصريح