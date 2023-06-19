شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة يقدم نصائح للاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، شراء التكييف يجب أن يكون من شركة معتمدة لها أماكن صيانة، وأن يكون متناسبا مع حجم الحجرة، ويجب أن يتم تركيبه فى مكان يُسهل عمل الصيانة منه، والكابل حتة واحدة يتناسب مع قدرات التكييف.

وأضاف ممدوح عبد القادر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، الصيانة مهمة وعمل الصيانة قبل استخدام التكييف، وتكون عن طريق شركات معتمدة والبعد عن الصنايعية الذين يعملون فى كل شئ.

تابع ممدوح عبد القادر، من الخطر ترك التكييف والمروحة يعملان والخلود للنوم، موجها نصيحة أن معظم الحرائق بسبب المشترك لأنه يسخن وقد يؤدى للإشتعال، وعلى الجميع شراء مشترك معروف ومن شركة معروفة وعدم شراءه من على الرصيف.