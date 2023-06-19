شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية للسياحة: نغلق الشواطئ بحسب بيانات هيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية تعنى أن حالة البحر لا تسمح بالسباحة، مضيفا أن هناك رياحا شرقية وغربية ينتج عنه ارتفاع موج البحر ولذالك نرفع الرايات الحمراء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى غم سى : "أمواج البحر حاليا فى شواطئ الإسكندرية مرتفعة وهناك تيارات هوائية شديدة.. وهناك نوات تضرب الإسكندرية فى الصيف مثلما يحدث بفصل الشتاء".

وتابع : "جميع الشواطئ متاحة مسموح بها النزول معادا حالات النوات يتم تحذير الرواد النزول.. ويوجد لوحة إرشادات فى كل منطقة شاطئية تدل على النزول أو عدم النزول فى البحر.. وتعمليمات فتح وإغلاق الشواطئ تأتى حسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية".