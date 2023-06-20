شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين لشؤون الذهب: نتوقع المزيد من استقرار أسعار السوق الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، استمرار انخفاض أسعار الذهب في الأسواق إلى تأثر مبادرة الوزارة وقرار الحكومة بدخول الذهب مع القادمين من الخارج دون جمارك، وإعادة التوازن السعري في السوق المصري بسعر معقول بعيداً المغالاة السابقة التي شهدها السوق المحلي وأدت لارتفاع الأسعار بشكل غير متزن ورفع أسعار سعر الجرام من الذهب لمعدلات كانت قد تجاوزت سعره في الخلبج بواقع 750 جنيهاً في الجرم في المتوسط .

و توقع خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON مزيد من الاستقرار في أسعار الذهب الفترة القادمة بما يربط الأسعار مع الأسعار العالمية التي لازال السعر المصري بعيد عنها بقيم تتراوح ما بين 100-150 جنيهاً.

ولفت إلى أن استقرار أسعار الذهب له تأثير مباشر على سعر الصرف الدولار كون العلاقة بينهما طردية فمزيد من الاستقرار والتراجع في أسعار الذهب يعني استقرار مماثل في سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الذهب حتى ولو تراجع يعتبر مخزن للقيمة طول الوقت وهو استثمار طويل الاجل قائلاً : "الذهب مخزن قيمة في جميع الأحوال وهو سلعة تتأثر بالتوترات الجيوسياسية ومن الممكن جداً مع المشاكل والصراعات العالمية أن يعود للارتفاع عالمياً لكن لأسباب حقيقية ".