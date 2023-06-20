شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمزة قائماً بعمل أمين جامعة عين شمس المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام إبراهيم سعيد ابراهيم حمزة القائم بعمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 15 / 6 / 2023 بالإضافة الي عمله.

وتخوض كليات جامعة عين شمس امتحانات نهاية العام ، والتى انطلقت مع نهاية شهر مايو الجارى ببعض الكليات ، وبالكليات الأخرى مع بداية شهر يونيو.

وحرصت كليات جامعة عين شمس ، على الاستعداد للامتحانات وتكثيف التعليمات الخاصة بانعقادها بداية من الإعلان عن جداول الامتحانات للفرق المختلفة ، ووضع الضوابط الخاصة وفق كل كلية بالإضافة إلى وضع روشته من التحذيرات الخاصة باللجان .