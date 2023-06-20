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الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل

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القاهرة - سامية سيد -  

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الإسعافات النقاط التالية، ونرصدها كالتالى:

 

-  لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء

 

-  لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة

 

-  لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر 

 

- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.

 

-  شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه

 

 


الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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