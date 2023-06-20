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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الإسعافات النقاط التالية، ونرصدها كالتالى:
- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء
- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة
- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر
- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.
- شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه
الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل
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