شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الإسعافات النقاط التالية، ونرصدها كالتالى:

- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء

- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة

- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر

- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.

- شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه