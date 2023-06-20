شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم بملتقى توظيف محافظة الجيزة.. فرص عمل للطلبة والخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون عن كيفية التقديم بملتقى التوظيف الذي تنظمه محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

ومن جانبه، أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أن على الراغبين في التقديم بملتقى التوظيف، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لحضور الملتقى، مشيرا أنه يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة مزايا الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).