الحوار الوطنى يواصل جلساته اليوم.. ويطرح ضوابط الإنفاق والسياسات الصناعية

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحوار الوطنى انعقاد جلساته في الأسبوع الرابع بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة.

وينعقد اليوم الثلاثاء 20 يونيو، المحور الاقتصادي:

= إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية):

⁃ شمولية الموازنة

⁃ ترشيد الإنفاق

⁃ تعزيز الإيرادات

= السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية):

⁃ سياسات توطين وتعميق الصناعة

⁃ تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه، وأكد رشوان، أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس السيسي دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.