شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات باسم وزارة العمل منذ إنشائها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة مؤخرا عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، بناء على القرار رقم 2103 لسنة 2023، واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.

وقد شهدت وزارة العمل من إنشائها فى عام 1961، 7 تغييرات فى اسمها، هم:

1- بدأت الوزارة فى نوفمبر 1930، كمكتب عمل ملحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم تم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935.

2- تحولت إلى مصلحة العمل تابعة لوزارة التجارة عام 1936، وأصبحت مصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة.

3- ثم أصبحت الإدارة العامة للعمل عام 1954.

4- تم تعديلها إلى وزارة العمل عام 1955، ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961.

5- تبع ذلك قرارا بتغيير الاسم إلى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 1996.

6- استمرت كوزارة القوى العاملة حتى 30 مايو 2023.

7- بدأ العمل مجددا باسم وزارة العمل من الأول من يونيه 2023.

وجاء قرار تغيير اسم الوزارة بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.