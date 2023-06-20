أخبار مصر

%89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين.

 

وأيد 89% من القراء تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين.

 


Capture

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا