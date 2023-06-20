شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين.

وأيد 89% من القراء تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السلع الغذائية الفاسدة من الأسواق قبل بيعها للمواطنين.