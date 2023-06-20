شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش من القابضة للكهرباء بشركات التوزيع لمراجعة فواتير الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر شكلت لجان تفتيش من قيادات الشركة لعمل زيارات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بشكل دورى خلال أشهر الصيف لمراجعة فواتير الاستهلاك ومتابعة نسب التحصيل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزيارات تستهدف محاسبة المقصرين في إطار خطة الوزارة لمكافحة كل أشكال الفساد المالى والإدارى وأى تلاعب فى استهلاكات المواطنين مهما بلغ منصبه.

وأضاف المصدر أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو ضمان انتظام العمل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بما يحقق الهدف العام للوزارة وهو الحفاظ على حق المواطن والدولة معا ورفع نسب التحصيل بالشركات علاوة على خفض نسب الفقد بالشبكة التى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بوقف إصدار فاتورة استهلاك بناء على متوسط الاستهلاك فى حالة عدم تمكن الكشاف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من التقاط صورة للعداد ، لافتا إلى أنه تقرر أن يتم إصدار فاتورة بمقروء بصفر لحين تمكن الكشاف من تسجيل القراءة.