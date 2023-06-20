شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح بانتخابات مقعد نقيب الأطباء وعضوية مجلس النقابة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية .

وقد حددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتي إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة السارى، وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

اما عن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها فهي كالتالي:

1- النقيب العام، ويشترط قيد أكثر من 15 سنة ) .

2- النقيب الفرعى، ويشترط قيد أكثر من 15 سنة .

3- أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

4- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية .

5- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل من: "منطقة القاهرة"، منطقة وسط الدلتا، منطقة غرب الدلتا، منطقة شرق الدلتا، منطقة شمال الوجه القبلى، منطقة جنوب الوجه القبلى.