شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حظر ذبح الأضاحى بالطريق العام و5 آلاف جنيه غرامة على المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لعيد الأضحى المبارك، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام، مشيرا إلى أنه حال المخالفة يتم تحصيل غرامة 5000 آلاف جنيه من المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

وأشار إلى أنه سيتم فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، بدون مقابل.

وكلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.