شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة أمام اللجان يراجعون اللغة الثانية قبل دخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طلاب الثانوية العامة على مراجعة اللغة الأجنبية الثانية قبل دقائق من دخول لجنة الامتحانات، حيث جلس الطلاب أمام اللجان للمراجعة وتثبيت المعلومات المهمة فى المقرر الدراسي، فيما تواجدت الأمهات مع بعض للطلاب لدعمهم وتخفيف القلق والتوتر المستمر لدى بعض الطلبة حيث حرصت الأمهات على قراءة القرآن والدعاء المستمر لأبنائهم.

وأكد الطلاب أنهم متفائلون بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية الأحد، حيث جاءت الأسئلة متوسطة من حيث السهولة، موضحين أنهم يأملون أن تكون أسئلة باقى المواد بسيطة من حيث مستوى الصعوبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.