شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل دخول طلاب الثانوية العامة لجان الإمتحانات، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 20 يونيو الحالى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حصرا دقيقا لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وسوف يتم تزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد فى كل لغة دون عجز.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن" الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، ومجموعها الكلي 40 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.