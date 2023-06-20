شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى، قبل قليل، أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية"، حيث تم نشر الأسئلة المقالية، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الورقة المتداولة للتأكد من صحتها.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات فى ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
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