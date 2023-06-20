شكرا لقرائتكم خبر عن الصوت الباكى.. ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوى فإنه ورفاقه الأربعة مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط، والبنَّا، والحصرى، يركبون مركباً، ويُبحرون في بحار القرآن الكريم، ولنْ تتوقف هذه المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها"، تلك المقولة التي أطلقها الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى على الشيخ محمد صديق المنشاوى الذى لقب بالصوت الباكى، حيث تحل ذكرى وفاته اليوم.

نشأة الشيخ المنشاوى

ولد فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوى فى 20 يناير من العام 1920، بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، وفي عام 1966، وأصيب بمرض دوالى المرىء وعلى الرغم من مرضه وتدهور حالته الصحية ظل يقرأ القرآن حتى رحل في مثل هذا اليوم 20 يونيو عام 1969، ودفن في مقبرة بسيطة بمسقط رأسه في سوهاج.

إعجاب الرئيس جمال عبد الناصر

ويُروى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يحب صوت المنشاوي، وطلبه للقراءة في مأتم والده بالإسكندرية، وبعد انتهاء العزاء دعا عبد الناصر الشيخ للمبيت في الغرفة المجاورة، وفي الصباح دعاه لترتيل آيات من الذكر الحكيم، ويقال إنه طلب بعدها من المسؤولين بالإذاعة تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا بصوت المنشاوي، وهو التسجيل الذي طاف العالم ويتداوله حتى الآن الصغار والكبار.