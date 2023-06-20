شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث آليات تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر
وصرح رئيس جامعة حلوان - فى بيان صادر اليوم - أن هذا الإجتماع يأتى لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية بالجامعة والمتمثلة فى تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير البنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية.
واستكمل دكتور "قنديل" حديثه أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تطوير وتحديث وسائل التعليم وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم والتدريس في الجامعة.
وعرض الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي تصور لتطوير منصة الكتاب الالكترونى، واستعراض لأهم الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتنفيذ المنظومة، وتشمل المنظومة تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهل الوصول إلى المواد الدراسية وتتيح التفاعل والتواصل بين الطلاب والأساتذة.
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