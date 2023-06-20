شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المجمع المقدس بالكنيسة يمنح البابا كيرلس السادس لقب قديس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية على الكرسي الباباوي، ومنحة لقب القديس، وذلك بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2013.

وولد البابا كيرلس السادس يوم 2 أغسطس سنة 1902 م. فى دمنهور وكان اسمه عازر يوسف، وترهَّب في دير البراموس باسم مينا البراموسي، ورسم قسًا سنة1931 م. ثم قمصًا.

وتتلمذ فى دير البراموس على يد القمص عبد المسيح المسعودى فنشأ محبًا للفضيلة والعبادة والصلاة.

وفى سنة 1936 م، ترك الدير واتجه إلى مصر القديمة فاستأجر إحدى طواحين الهواء بتلال جبل المقطم وأقام في دورها الثاني مذبحًا يقدم عليه القرابين، وذلك على إثر اعتماد لائحة انتخاب البطريرك سنة 1957 م. وبعد القرعة الهيكلية تمت رسامته بطريركًا سنة 1959 م.