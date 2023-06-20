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تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي 2024/2023 ، بمدرستى ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين، والسيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات). 

 

شروط الإلتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين:

- أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي .

- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) 

- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية) 

 

يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/7/2023  حتى يوم الأحد 2023 /7 /30 

 

شروط الإلتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات :

- أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي .

- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) 

- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية) 

 

يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023 /7 /16 حتى يوم الأحد 2023 /7/ 30

 

يتم القبول بالمرحلة الثانوية

( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة) 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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