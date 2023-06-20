شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
شروط الإلتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين:
- أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي .
- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )
- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)
يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/7/2023 حتى يوم الأحد 2023 /7 /30
شروط الإلتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات :
- أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي .
- إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )
- إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)
يبدأ سحب ملف التقدم للمدرسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023 /7 /16 حتى يوم الأحد 2023 /7/ 30
يتم القبول بالمرحلة الثانوية
( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز