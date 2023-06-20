شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة البطريرك يوسف العبسى، وذلك بالمقر البطريركى بالربوة، بلبنان.

ويشارك فى لقاءات السينودس البطريركى المقدس، المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

ويشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، حيث بدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية، التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما سيتم مناقشة عدد من الأمور الهامة.

جدير بالذكر، أن أعمال السينودس البطريركى المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.