شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصل محافظة الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلي محافظة الغربية، وكان في استقبالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتأتي تلك الزيارة في إطار جولاتها بالمحافظات التي تشهد تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة أمام الشباب، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة .

وفي بداية اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بزيارة محافظة الغربية للمرة الأولى، لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتأتي على رأس تلك المشروعات، مشروع المنطقة اللوجيستية بطنطا، والتي يمتلكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالخارج.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرا الهجرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عدد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندي والدكتور طارق رحمي للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقام علي مساحة 83 فدانا وهو أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة حيث يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل لشباب منطقة الدلتا، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العم. .ّّ