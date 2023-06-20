شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة الفرنسية: كان كويس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك حصر دقيق لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وسوف يتم تزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد فى كل لغة دون عجز.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، ومجموعها الكلي 40 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
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