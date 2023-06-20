شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 6.5 جنيه
-البطاطس بـ 8 جنيهات
-البصل الأبيض 15.5 جنيه
-البصل الأحمر ب 15.5 جنيه
-الكوسة 15 جنيها
-الجزر 14.5 جنيه .
-الخيار بـ 11 جنيها .
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية 30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات
-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه .
-الليمون بـ 21 جنيه .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
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