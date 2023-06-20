شكرا لقرائتكم خبر عن رضا بين طلاب الثانوية العامة بمستوى امتحان اللغة الألمانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث عبر طلاب لجان مدرسة قصر الدوبارة بمحافظة القاهرة، عن رضاهم لمستوى امتحان اللغة الألمانية .

وقالت إحدى الطالبات: الحمد لله الامتحان كان كويس والوقت كان كافيا .

ووجه المسئولين على اللجنة الطلاب بسرعة الدخول وترك الموبايل مع ذويهم ، قائلين : اللى معاها موبايل تسيبوا مع والدتها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حصر دقيق لطلاب الثانوية العامة حسب اللغة الثانية، وسوف يتم تزويد لجان الامتحان بأوراق الإجابات المطلوبة حسب الأعداد فى كل لغة دون عجز.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، ومجموعها الكلي 40 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.