شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: شن حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى قطاع الثروة الحيوانيه وهيئة الخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحيه.

من جانبه أصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنيه من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع في حالة حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك .