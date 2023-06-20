شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .
_ الثلاثاء 20 يونيو :
فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
_ من الأربعاء 21 يونيو وحتى الأحد 25 يونيو :
نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وخلال يومى الإثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
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