شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 20 يونيو حتى الأحد المقبل 25 يونيو 2023، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية من الثلاثاء 20 يونيو إلى الخميس 22 يونيو، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

_ الثلاثاء 20 يونيو :

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

_ من الأربعاء 21 يونيو وحتى الأحد 25 يونيو :

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وخلال يومى الإثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.