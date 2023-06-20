شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يشهد التشغيل التجريبى لمدرعة جديدة بمصنع المدرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة، شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبى لعدد من المدرعات التى يقوم المصنع بإنتاجها، وقد رافقه خلال الجولة عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة .

وعقب وصول الوزير " محمد صلاح " لمقر المصنع ، قام رئيس مجلس إدارة المصنع بإجراء تقديم نظرى تضمن عرض الموقف التنفيذى لعدد " 8 " مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حالياً بتجهيزها للإعلان عنها خلال هذا العام ، ثم توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى منصة الإختبارات حيث شهد التشغيل التجريبى لأحد هذه البحوث وهى عبارة عن عربة مدرعة جديدة.

كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميدانى ، عقب ذلك قام الوزير " محمد صلاح " بتفقد عدد أخر من هذه المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية ، وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الريادى لمصنع ( 200 الحربى) والذى يعد قلعة الصناعات العسكرية فى مصر حيث يساهم المصنع بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة .