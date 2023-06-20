شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تخصص أرقاما لتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مديرية التموين بالقاهرة، ارقام لتلقي شكاوي المواطنين 27420019 ، و 27420025، و27420037 ، و 27420038 طوال فترة عيد الأضحى، بالإضافة لخطوط وزارة التموين والخط الساخن لمحافظة القاهرة 114.

من جانبه أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيراً الي وجود 1957 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالأجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة اي زيادة في الطلب خلال فترة العيد .

وأشار اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى النيل والأهرام والمصرية ، بالإضافة الى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الاحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم .

وأضاف مدير المديرية انه يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.