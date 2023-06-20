شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 1000 سكوتر كهربائى لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الهيئة العامة للنقل السعودي، 1000 سكوتر كهربائي كخدمة للحجاج لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد إطلاق الخدمة بشكل تجريبي خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ.

وتهدف خدمة السكوتر الكهربائي في الحج إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال تحرك الحجاج، كما جرى تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة والمركبات، لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج.

ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله «2 كم» تبدأ من محطة كدانة وحتى نفق محبس الجن، المؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.