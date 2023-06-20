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رضا حجازى يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث آليات تطوير العملية التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء؛ لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

 

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير باللواء المحافظ، مثمنا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

 

من جهته أكد اللواء خالد فودة على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.

 

وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى، مع اللواء خالد فودة خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

 

كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية لها مرة أخرى وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

 

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء و رأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي 2023 - 2024

 

وتم أيضا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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