شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث آليات تطوير العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء؛ لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير باللواء المحافظ، مثمنا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

من جهته أكد اللواء خالد فودة على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى، مع اللواء خالد فودة خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء و رأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي 2023 - 2024

وتم أيضا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.