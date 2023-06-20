شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر العلمى لهندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، اللواء هيثم ذكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجى، د. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، و نواب رئيس الجامعة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.

وفي بداية كلمته، أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بحضور فعاليات هذا اليوم، موجهًا كل الشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء رواد كلية الهندسة بالجامعة، مشيرًا إلى أنهم أصحاب الفضل الأول في تميز كلية الهندسة التي تخرج منها أجيال من المهندسين الجدد الذين يعدون نواة الجمهورية الجديدة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تميز خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى تولي العديد من خريجي تلك الكلية العريقة العديد من المناصب الهامة، مؤكدًا أن أساتذة الكلية الأجلاء هم الداعم الأول لكافة الأجيال المتعاقبة، مضيفًا أن كلية الهندسة برعايتهم الكريمة ستظل دائمًا في المقدمة.

وأشاد الوزير بإمكانيات الكلية، والتى جعلتها منظومة تعليمية متكاملة ومتناغمة، تعمل على التطوير المستمر للعملية التعليمية، بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد الدور البارز الذي تلعبه الجامعات الحكومية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

وفي كلمته، أعرب د. محمود المتينى عن اعتزازه وتقديره بالأساتذة الأجلاء بكلية الهندسة، مشيرًا إلى أن تكريمهم اليوم هو لمسة وفاء من إدارة جامعة عين شمس وكلية الهندسة لكل ما قدموه من أعمال ساهمت في رفعة وتقدم الجامعة والكلية.

ومن جانبه، أكد د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة أن الرواد الأوائل للكلية قدموا العديد من القيم البناءة التي نسير على خطاها حتى الآن، ونعلمها للأجيال القادمة بالكلية، مضيفًا أن تلك القيم هى التي حافظت على مستوى كلية هندسة عين شمس على مدى سنوات طويلة، لتصبح الكلية على رأس كليات الهندسة في مصر على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الأساتذة الرواد غرسوا قيم الانتماء والولاء والتواضع، وحسن الخلق والمعاملة الحسنة والعطاء فى الأجيال القادمة من طلاب الكلية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، قدم الوزير ورئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الهندسة الهدايا التذكارية لرواد الكلية بأقسامها المختلفة.