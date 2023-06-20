شكرا لقرائتكم خبر عن صبار ولافتة مزينة بالورد على قبر نيرة أشرف بالذكرى الأولى لوفاتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل، أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة إلى المقابر لزيارة قبر نجلته فى ذكراها السنوية الأولى، بعد تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نجلته الأسبوع الماضى.

واصطحب والد الطالبة صبار ولافتة رخامية مكتوب عليها اسم نجلته وزينها بالورود لوضعها على قبرها.

وكان والد الطالبة قد أكد لـ"الخليج 365" عقب تنفيذ حكم الإعدام على قاتل نجلته بأنه سيتلقى العزاء فى نجلته اليوم الثلاثاء 20 يونيو فى ذكراها السنوية الأولى.