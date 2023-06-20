شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 248 لسنة 2023، بأن يستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب، لكل من:

من محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

ومن مجلس الدولة، المستشار مراد فكرى هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا بالمجلس.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.