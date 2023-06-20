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قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 248 لسنة 2023، بأن يستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب، لكل من:

 

من محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

 

ومن مجلس الدولة، المستشار مراد فكرى هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا بالمجلس.

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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