شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر الهيئة الجديد بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر .

كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما.

حضر الحفل المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق، ونواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، ومستشارون من نواب رئيس الهيئة:

وقالت الهيئة فى بيانها، إنه في عهد المستشار محمد بكر رئيس الهيئة تم تطوير وإنشاء الأفرع الآتية للهيئة، مشروعات إنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بمحافظة السويس، رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة محافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين محافظة الإسكندرية، ورفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين محافظة الجيزة، وإنشاء وتشطيب مبنى الهيئة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة.

وكرم المستشار محمد بكر رئيس الهيئة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة السابق وسلمه درع الهيئة تقديرا لما قدمه للهيئة إبان فترة توليه رئاستها.