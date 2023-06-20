شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يقدم جوائز لطفلتين مصريتين فازتا في فعالية "سفراء الثقافة الصغار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشيانج، اليو،م جوائز لطفلتين مصريتين، مهنئًا إياهما بفوزهما بالجوائز في الحدث العالمي "سفراء الثقافة الصغار" لمؤسسة سونج تشينج لينج الصينية عام 2022 تحت عنوان "الفن الصيني المفضل".

ونقل بيان لسفارة الصين بالقاهرة قول تشيانج "إن الطفلتين المصريتين عملتا بشكل متقن فيديو المسابقة وقدمتا بحماس فن قص الورق الصيني والفوانيس والأزياء والحرف اليدوية وغيرها من المهارات التقليدية وفنون التراث الثقافي غير المادي وبهذا أظهرتا حبهما للثقافة والفنون الصينية من خلال ابتكار ورؤية منفتحة، وأعمالهما برزت من بين الأعمال المتميزة لـ 457 طفلًا وطفلة من 41 دولة" .

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت التبادلات الثقافية ازدهارا وتم إثراء التبادل الثقافي بشكل مستمر، وقد شارك عدد لا يحصى من الأطفال الذين يحبون الثقافات الصينية والمصرية بنشاط في التبادلات الثقافية بين البلدين، مما يدل بشكل كامل على أن مستقبل التبادلات الودية والتعاون بين الصين ومصر سيتطور بالتأكيد أكثر فأكثر.

وأعرب عن أمنياته أن تستمر الطفلتين في استكشاف الصين وتجربة العالم والتعلم المتبادل والاستفادة من وجهات النظر المشتركة ، والمشاركة بنشاط في رسم مخطط كبير للصداقة الوثيقة والتنمية المشتركة بين الشعبين الصيني والمصري عندما يكبرون.. مقدما الشكر للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة المصرية وإدارة الموهوبين التابع لمديرية التعليم لدعمه القوي لاختيار الطفلتين للمشاركة في فعالية "سفراء الثقافة الصغار".

وبدورهما ، أعربت الطفلتان عن شرفهما الكبير بالفوز بالجائزة في فعالية "سفراء الثقافة الصغار" وسوف تسعيان للعب دور "الرسول الثقافي" و"جسر الصداقة" في المستقبل وتقديم مساهماتهما الخاصة في تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين شباب البلدين وتعميق التفاهم والصداقة.