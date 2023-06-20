شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية ينعم بها ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتظ المسجد النبوي هذه الأيام بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق قبل أدوء فريضة الحج لأستثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

وترصد صور الأجواء الروحانية بالمدينة المنورة، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم لعباداتهم بيسر وسهولة.