شكرا لقرائتكم خبر عن 11 جامعة مصرية ضمن البرنامج التدريبى لشغل منصب رئيس جامعة بإعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، حيث بدأت فعاليات البرنامج التدريبي بـ 11 جامعة مصرية، تضم جامعات (سوهاج- بنها- الوادي الجديد- عين شمس - دمياط - مطروح- السويس- دمنهور- مدينة السادات - كفر الشيخ - جنوب الوادى)، وذلك وفقًا للبرنامج التدريبى والخُطة التدريبية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة تضمن العديد من المحاضرات، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع خبراء من مجالات متنوعة، وتبادل الخبرات بين السادة المرشحين، مما يعزز التفكير الإستراتيجي، وقدرات اتخاذ القرار.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة، أن محاضرات البرنامج التدريبي تنوعت لتشمل محاضرة عن التعامل الإعلامي، ناقشت إستراتيجيات التواصل الفعال، وكيفية نقل الرسائل الرئيسية للجامعة بشكل واضح وفعال، فضلًا عن توضيح مهام المركز الإعلامى بالجامعات.

كما تضمنت فعاليات البرنامج محاضرة عن فن القيادة الجامعية والإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما عُقدت محاضرة حول فن الإتيكيت والبروتوكول؛ بهدف تعزيز المهارات القيادية والاجتماعية اللازمة للقيادة الناجحة فى البيئة الجامعية، وتناولت المحاضرة تقديم مفاهيم وأسس فن الإتيكيت والبروتوكول، وتوضيح دورها في بناء سمعة الجامعة وتعزيز العلاقات المؤسسية.

واستكملت فعاليات البرنامج بمحاضرة عن التحول الرقمي، ناقشت استعدادات مصر للتحول الرقمي، وكذلك توضيح أهميته وآليات التحول الرقمي في الجامعات المصرية، فضلًا عن توضيح بعض محاور رؤية مصر في التحول الرقمي والمُتمثلة فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

كما شهد معهد إعداد القادة تنظيم محاضرة حول الجوانب القانونية المُتعلقة بالجامعات؛ بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى السادة المرشحين، وتوضيح كيفية تطبيق هذه القوانين في سياق إدارة الجامعة، والتعرف على المسئوليات والواجبات القانونية للجامعات، وكيفية التعامل مع القضايا القانونية المحتملة.

وخلال محاضرة التوعية بأسس الأمن القومي، تم التأكيد على أن للجامعات دورًا مهمًا فى تحقيق الأمن القومى، من خلال تثقيف الشباب واحتواء الأجيال الشبابية وتوعيتهم، كما تناولت محاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد، دور الدولة فى مكافحة الفساد، وكذلك الآثار السلبية للفساد على مختلف قطاعات المجتمع وبالأخص المجتمع الأكاديمي، وتوضيح دور القيادات الجامعية فى نشر الوعى داخل المجتمع الجامعي للشباب.