شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشارف: زيارة المستشار حنفى جبالى لبنغازى تؤكد دعم مصر للبرلمان الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف أن زيارة رئيس مجلس النواب المصري إلى بنغازي تهدف إلى تبادل وجهات النظر السياسية والتعاون البرلماني بين مجلسي النواب الليبي والمصري، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي تأكيدا على الدعم المصري لمجلس النواب الليبي باعتباره الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا.

وأوضح الشارف في تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيارة الوفد البرلماني المصري للمنطقة الشرقية هو تأكيد أيضا على دعم المؤسسة العسكرية الليبية التي نجحت في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيدا بالتعاون الذي يجري بين مجلسي النواب الليبي والمصري خلال الفترة الأخيرة.

وحول الخلافات التي جرت حول مخرجات اجتماعات لجنة "6+6"، توقع عضو البرلمان الليبي أن تعمل لجنة "6+6" بمرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرا لإمكانية ادخال تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة الصادرة عن اللجنة.

زار رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي وعدد من نواب البرلمان، مدينة بنغازي، الاثنين الماضي، وذلك تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث تم التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك نيابيا وتبادل الخبرات بين المجلسين.

كان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد اتفقا خلال لقاء جمعهم في البرلمان المصري يناير الماضي على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية كل مجلس، مؤكدين حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة وتوحيد المؤسسات.