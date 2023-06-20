شكرا لقرائتكم خبر عن "النيل للمجمعات الاستهلاكية": مصر لديها أرصدة من اللحوم تكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن مصر لديها أرصدة من اللحوم تكفي لـ 6 أشهر على الأقل، ولدينا 25 ألف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، وصلت منذ فترة لمنطقة أبو سمبل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هذا العام لدينا تنوع غير عادي من أنواع اللحوم، والحكومة حرصت على ذلك لضمان وصول اللحوم لكل الشعب المصري، وتثبيت السعر".

وقال: "اللحوم السوداني الكيلو سعره 195 جنيه، وهي يتم ذبحها في مصر بمحافظة أسوان، ولدينا أيضا كباش كيني، تأتي مذبوحة، والكيلو سعره 250 جنيه، والكباش القائمة الكيلو سعره 170 جنيه، وكل ذلك متوفر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لنا، ولدينا أيضا اللحمة البرازيلي، سعرها 170 جنيه مفروم وعادي، ويتم بيعها في أطباق، الطبق الواحد وزنه نصف كيلو".