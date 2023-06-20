شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: تخصيص جلسة لاحقة لمناقشة الدين العام بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اليوم كان هناك جلستين في الحوار الوطني، الأولى المالية العامة، والثانية جلسة الصناعة، وخلال الجلسة الأولى تم مناقشة الشمول المالي وترشيد الإنفاق وعجز الموازنة والدين العام وتنمية الإيرادات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "بالنسبة للدين العام، تم الاتفاق على تخصيص جلسة لاحقة أخرى، نظرا لأهميته، وكما يعلم الجميع، أن التداعيات العالمية المتلاحقة والشديدة كفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمى، كان له تأثير على دول العالم وبالتالي تأثرت مصر أيضا بتلك التداعيات".

وقال: "تلك التداعيات، ترتب عليها مجموعة من الضغوطات، كنقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الفوائد، وهو ما له تأثير كبير على الدين العام والموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل وسلاسل الشحن، وبالتالي الحكومة المصرية تتعرض لضغوطات شديدة نتيجة تلك التداعيات".

وتابع: "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، ساهم في تقليل تأثير تلك التداعيات، ومازال يساعد في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، على الرغم من مواجهته العديد من الصعوبات".