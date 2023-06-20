شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا تأجيل لأى امتحان بالثانوية العامة بعد مد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، تم وضعه منذ فترة بعيدة، وتم مراعاة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن مع مد الإجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو،لن يكون هناك تأجيل لأي مادة من امتحانات الثانوية العامة، وسيتم العمل وفقا للجدول المعلن.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع قناة صدى البلد، إن جدول امتحانات الثانوية العامة تم وضعه منذه شهرين، وتم مراعاة التوقيت بين المواد ، ويوم الأحد المقبل آخر مادة يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات فيها، قبل إجازة عيد الأضحى، على أن تعود الامتحانات يوم الأحد بعد المقبل.

وتابع: أدى طلاب المرحلة الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحان.

وأضاف زلطة، أن الأسئلة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة اللغة الفرنسية، تعود للامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وتم إصدار بيان رسمي لرد على هذه الشائعات.

وأكمل: لا توجد أي مؤشرات نهائية خاصة بنتائج الامتحانات، موضحًا أن الوزير يعتمد نموذج الإجابة بعد وضعه من قبل 10 خبراء، لكل مادة، ويتم بعد ذلك تصحيح المادة الدراسية.