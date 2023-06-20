شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بداية فصل الصيف والانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي غدا الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل بداية فصل الصيف ويوم الانقلاب الصيفى ، كما يلى :

_ يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية

_ يبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

_ بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل

_ يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي)

_ يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

_ يوم الانقلاب الصيفي 21 يونية يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي

_ يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .

_ يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن