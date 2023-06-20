شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات بالمنيرة وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري والأحياء ومباحث التموين، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم والمنتجات الحيوانية بحي المنيرة الغربية ومركز ومدينة أبو النمرس، للتحقق من ذبح الأضاحي بالمجازر وخلوها من الأمراض ومراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي المنيرة الغربية، تحرر بهم 3 محاضر قانونية بالإضافة إلى ضبط حوالي 1050كجم مصنعات لحوم وحوواشي كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بمركز ومدينة أبو النمرس، تحرر بهم محضر قانوني.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قرارا بحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام، مشيرا إلى أنه حال المخالفة يتم تحصيل غرامة 5000 آلاف جنيه من المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

وأشار إلى أنه سيتم فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، بدون مقابل.

وكلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.